В Украину идет морозный воздух из Европы.

На выходных в Украине похолодает, местами выпадет пороша, а из-за усиления ветра в акватории морей ожидается шторм. О непогоде предупредил синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, атмосферные условия в течение нескольких следующих суток будут заметно меняться и приобретут более зимний характер.

"С северо-востока Европы на территорию нашей страны начнет поступать холодный морозный воздух и одновременно активизируется циклоническая деятельность над Черным морем. Поэтому ожидается неустойчивый характер погоды в большинстве областей", - пояснил Игорь Кибальчич.

По его данным, наиболее интенсивные осадки пройдут в южной и юго-восточной части Украины. В западных, центральных, восточных областях выпадет первый снег.

На юге усилится ветер местами свыше 20 м/с, на акватории Черного и Азовского морей ожидается шторм. Прохладная, но сухая погода предполагается только в северной половине страны.

Украина ждет первого снега: как надо подготовиться

По прогнозам, на выходных в Украине ожидается много осадков в виде дождей, мокрого снега и снега. Из-за этого спасатели призывают автомобилистов подготовиться к непогоде заранее. В частности, стоит сменить летнюю резину на зимнюю, снижать скорость и сохранять бдительность возле пешеходных переходов и в целом убедиться, что ваша машина подготовлена к усложнению погодных условий.

Вас также могут заинтересовать новости: