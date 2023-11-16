Спасатели призывают позаботиться о смене летней резины на зимнюю.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Украине выпадет первый снег. В связи с этим Государственная служба по чрезвычайным ситуациям дала водителям полезные советы.

По данным метеорологов, в большей части областей будут фиксировать снижение температуры воздуха. Так, 18 ноября в Житомирской и Винницкой областях возможно образование снежного покрова до 5-10 см, а на Прикарпатье местами до 20 см. Уже 20 ноября в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях снег может устелить землю на 10-15 см.

В Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям предупреждают о возможной гололедице на дорогах и публикуют советы:

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тепло одеваться;

убедиться, что ваша машина подготовлена к усложнению погодных условий;

позаботиться о смене летней резины на зимнюю;

соблюдать правила дорожного движения и дистанции, снижать скорость и сохранять бдительность возле пешеходных переходов.

Погода в Украине: последние пронозы синоптиков

Ожидается, что завтра в стране снова снизится температура, кое-где до +4°...+ 5° днем. В западных областях возможны дожди, местами с мокрым снегом, а в восточных - небольшие осадки.

В столице прогнозируют понижение температуры воздуха до + 3°...+ 4° днем и 0°...+ 1° ночью. В то же время осадков не ожидается.

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