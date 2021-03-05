В ожидании ледохода: появились невероятные весенние кадры рек Полесья
Лед на реках начинает таять.
С наступлением весны оживают реки Полесья. Лед, который зимой был прочным, надежным и сиял чистотой, начинает темнеть, покрываться трещинами и бурыми пятнами.
Фотографии и описание весенней оттепели разместил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на своей странице в Facebook.
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Ближе к берегу, или же там, где из глубины поднимается течение, первые весенние ручейки промывают окна свежей воды. Еще немного, и весенняя вода поднимет лед, разломит его на огромные куски и меньшие глыбы. Тогда они медленно, а потом все быстрее и быстрее двинут вниз, с грохотом наваливаясь друг на друга. Река освобождает русло в ожидании ледохода и наводнения.
Паводки на Львовщине
Во Львовской области река Западный Буг из-за таяния снега вышла из берегов.
Спасательно-водолазная станция оказалась под водой более чем на метр. Затопило причал и пол в здании, где размещается подразделение и хранят имущество - спасательные средства. На станции есть катера, с них поснимали двигатели, чтобы они не промокли. Спасательная часть размещена в низменности, такие подтопления здесь не впервые.
Прогнозируют, если осадков не будет, то за неделю вода сойдет.
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