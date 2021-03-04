На Львовщине река Западный Буг вышла из берегов (видео)

Оттепель привела к повышению уровня воды в реке.

Иллюстрация: река / фото УНИАН

Во Львовской области река Западный Буг из-за таяния снега вышла из берегов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Спасательно-водолазная станция оказалась под водой более чем на метр. Затопило причал и пол в здании, где размещается подразделение и хранят имущество - спасательные средства. На станции есть катера, с них поснимали двигатели, чтобы они не намокли. Спасательная часть размещена в низменности, такие подтопления здесь не впервые.

Прогнозируют, если осадков не будет, за неделю вода сойдет.

Предупреждение о паводках в Украине

Возможен подъем уровней воды до 0,8 м в реках в западных регионах Украины. В приречных населенных пунктах возможно затопление дворов.

Так, на реках бассейна Припяти ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,1-0,5 м. Возможен выход воды на пойму в районе поста городка Дубровица реки Горынь Ровенской области, дальнейшее затопление пойменных территорий в Ратновском, Любешивском, Старовыжевском районах Волынской области и Заречнянском районе Ривненской области.

Возможно достижение отметок затопления приусадебных участков (дворов, хозяйственных построек) в приречных населенных пунктах Ратновского района Волынской области (желтый уровень опасности).

На реке Вишня возле села Твиржа (бассейн Сяна) ожидается продолжение подъема уровня воды на 0,2 - 0,8 м. Дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий, возможно достижение отметок начального затопления отдельных хозобъектов в Яворовском районе Львівськоі области (уровень опасности желтый).

3-4 марта на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая обл.) ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1 - 0,5 м, без негативных последствий.