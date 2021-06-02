В четверг в Украине в центральных, восточных и южных областях будет прохладная погода и много осадков. А на западе - покажется солнце и потеплеет.

Завтра, 3 июня, в Украине в западных и северных регионах потеплеет до +18...+20 градусов. Дожди все еще останутся в центральных, восточных и южных областях. Здесь столбики термометров днем покажут +16...+18 градусов.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11°, днем +19°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью +9°, днем +19°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +20°.

В Ривне в четверг - переменная облачность, ночью +10°, днем +20°.

В Тернополе 3 июня ночью будет +10°, днем +18°, пасмурно.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +19°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +18°.

В Черновцах в четверг - пасмурная погода, ночью +11°, днем +18°.

В Виннице завтра - облачно с прояснениями, ливень, +10°...+18°.

В Житомире в четверг будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +19°.

В Черкассах - пасмурно, ночью +11°, днем +15°, сильный дождь.

В Кропивницком - пасмурно, температура ночью +11°, днем +14°, небольшой дождь.

В Полтаве завтра температура воздуха +11°...+14°, ливень.

В Одессе 3 июня - весь день пасмурно, температура ночью +12°, днем +16°, ливень.

В Херсоне в четверг ночью +12°, днем +17°, сильный дождь.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +11°, днем +16°, ливень.

В Запорожье - переменная облачность, температура ночью +12°, днем +18°, ливень.

В Сумах завтра температура воздуха +10°...+19°, переменная облачность, без осадков.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +11°, днем +14°, ливень.

В Днепре - переменная облачность, температура ночью +11°, днем +15°, сильный дождь.

В Симферополе в четверг будет сильный дождь, +10°...+16°, переменная облачность.

В Краматорске будет пасмурно, дожди с грозами, температура ночью +11°, днем +17°.

В Северодонецке - пасмурно, ливень, температура ночью +11°, днем +17°.

Народные приметы на 3 июня

3 июня - Константина, Елены-леносейки. Если в этот день будет дождь с градом, то 3 декабря - снег с крупой. Какой день Елены - такой будет и осень.

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Автор: Екатерина Лиманская