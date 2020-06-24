Спасатели предупредили об изменении погоды во Львовской области: наводнение грозит двум районам
Интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.
В Днестре ожидается прохождение максимального уровня воды паводка. В результате наводнений может затопить сразу несколько поселков во Львовской области.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в области.
В Укргидрометцентре спрогнозировали, когда завершатся паводки на западе Украины
Ночью 24 июня ожидается повышение уровня воды до 730-770 см. По словам спасателей, под водой окажутся поймы, сельскохозяйственные угодья, приречные хозяйственные объекты и дома в Жидачевском районе. Сегодня утром там было 725 см воды.
Уже завтра, 25 июня, вода в пгт Раздел повысится до 400-440 см, тогда как ее уровень сегодня составил 330 см. Возможно затопление поймы.
Как сообщал УНИАН, поданным ГСЧС, на Ивано-Франковщине в результате интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод подтоплено более 5 тыс. жилых домов, разрушено 125 км автодорог и 29 мостов.
Интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.
Завтра, 25 июня, состоится внеочередное заседание Кабинета министров, на котором будет рассмотрен вопрос ликвидации последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.
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