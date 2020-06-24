Спасатели предупредили об изменении погоды во Львовской области: наводнение грозит двум районам

Интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Уже завтра, 25 июня, вода в пгт Раздел повысится до 400-440 см / lv.dsns.gov.ua

В Днестре ожидается прохождение максимального уровня воды паводка. В результате наводнений может затопить сразу несколько поселков во Львовской области.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в области.

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Ночью 24 июня ожидается повышение уровня воды до 730-770 см. По словам спасателей, под водой окажутся поймы, сельскохозяйственные угодья, приречные хозяйственные объекты и дома в Жидачевском районе. Сегодня утром там было 725 см воды.

Уже завтра, 25 июня, вода в пгт Раздел повысится до 400-440 см, тогда как ее уровень сегодня составил 330 см. Возможно затопление поймы.

Как сообщал УНИАН, поданным ГСЧС, на Ивано-Франковщине в результате интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод подтоплено более 5 тыс. жилых домов, разрушено 125 км автодорог и 29 мостов.

Интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Завтра, 25 июня, состоится внеочередное заседание Кабинета министров, на котором будет рассмотрен вопрос ликвидации последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.