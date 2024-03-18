Прогноз погоды по Украине на 19 марта.

Похолодание в Украине продолжается. Во вторник, 19 марта, погода существенно не изменится. Ожидается доовльно холдный день с обилием дожедй и мокрого снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +6°.

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью -1°, днем +3°, мокрый снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -2°, днем +5°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°, дождь.

В Тернополе 18 марта ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью -1°, днем +3°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет 0°...+3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Житомире во вторник будет ночью +1° днем +5°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+7°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+8°, небольшой дождь.

В Одессе 18 марта - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +6°, легкий дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +1°, днем +9°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +9°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +6°, пасмурно, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +8°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +9°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +2°...+8°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.

Приметы погоды 19 марта

В этот день стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.

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