Синоптики предупреждают о скользких дорогах.

На сегодня, 7 марта, во Львове и Львовской области объявлен повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и по городу Львову: 7 марта ночью и утром на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

Поэтому на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Видео дня

Погода во Львове - прогноз на 7 марта

Сегодня, 7 марта, во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Утром на дорогах будет наблюдаться гололедица и слабое налипание мокрого снега. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура днем составит +1°...+6°. Во Львове в течение дня воздух прогреется до +2°...+4°.

Погода 7 марта - прогноз по Украине

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

На Закарпатье и Прикарпатье днем местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем от 1° мороза до 4° тепла. На Закарпатье и юге страны ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.

Вас также могут заинтересовать новости: