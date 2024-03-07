На сегодня, 7 марта, во Львове и Львовской области объявлен повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"По территории Львовской области и по городу Львову: 7 марта ночью и утром на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.
Поэтому на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове - прогноз на 7 марта
Сегодня, 7 марта, во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Утром на дорогах будет наблюдаться гололедица и слабое налипание мокрого снега. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура днем составит +1°...+6°. Во Львове в течение дня воздух прогреется до +2°...+4°.
Погода 7 марта - прогноз по Украине
Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.
На Закарпатье и Прикарпатье днем местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем от 1° мороза до 4° тепла. На Закарпатье и юге страны ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.