Непогода ожидается и по территории Львовской области.

Во Львове на 7 января объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Во Львове, по их данным, утром и днем порывы юго-западного ветра будут достигать 15 - 20 м/с.

Осложнение погоды ожидается и по Львовской области. "По территории Львовской области 7 января местами порывы юго-западного ветра 15 - 20 м/с", - говорится в сообщении.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

7 января на Львовщине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9 - 14 м/с, местами порывы 15 - 20 м/с. Температура днем повысится до +7°...+12°.

Во Львове также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Утром и днем порывы ветра будут достигать 15 - 20 м/с, а столбики термометров во вторник покажут +8°...+10°. Видимость хорошая.

По прогнозу синоптиков, в течение недели погодные условия во Львове и области будут с неустойчивым характером с чередованием осадков в виде дождя, мокрого снега и снега. Температура воздуха будет оставаться плюсовой как днем, так и ночью, местами с незначительными колебаниями. На дорогах будет сохраняться гололедица.

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