В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек (фото, видео)
На севере страны выпала двойная норма осадков.
В Японии из-за снегопадов погибли 8 человек.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как отмечается, метели бушевали в северной части страны. Там выпала двойная норма осадков.
Сообщают и о почти трехстах пострадавших при падении снега и уборке сугробов.
Спасатели расчищают трассы и освобождают измученных водителей. На дорогах застряло более тысячи автомобилей.
Замели и железнодорожные пути - поезда курсируют с задержками. Утихать стихия пока не собирается.
Жертвы метелей: в Японии из-за снегопадов погибли 8 человек, почти 3 сотни пострадали
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