В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек (фото, видео)

На севере страны выпала двойная норма осадков.

В Японии бушует непогода / фото REUTERS

В Японии из-за снегопадов погибли 8 человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, метели бушевали в северной части страны. Там выпала двойная норма осадков.

Сообщают и о почти трехстах пострадавших при падении снега и уборке сугробов.

Спасатели расчищают трассы и освобождают измученных водителей. На дорогах застряло более тысячи автомобилей.

Замели и железнодорожные пути - поезда курсируют с задержками. Утихать стихия пока не собирается.

Спасатели освобождают измученных водителей / фото REUTERS

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