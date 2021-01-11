В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек (фото, видео)

16:14, 11 января 2021
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На севере страны выпала двойная норма осадков.

В Японии бушует непогода / фото REUTERS
В Японии бушует непогода / фото REUTERS

В Японии из-за снегопадов погибли 8 человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, метели бушевали в северной части страны. Там выпала двойная норма осадков.

Сообщают и о почти трехстах пострадавших при падении снега и уборке сугробов.

Спасатели расчищают трассы и освобождают измученных водителей. На дорогах застряло более тысячи автомобилей.

Замели и железнодорожные пути - поезда курсируют с задержками. Утихать стихия пока не собирается.

Спасатели освобождают измученных водителей / фото REUTERS
Спасатели освобождают измученных водителей / фото REUTERS

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Автор: УНИАН

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Теги: Япониявидеофото
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