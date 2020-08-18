Синоптики предупредили о грозах на западе Украины
Объявлен I уровень опасности, "желтый";.
Во вторник, 18 августа, в западных областях Украины ухудшится погода: ожидаются грозы. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, днем 18 августа в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются грозы.
Также отмечается, что из-за непогоды на западе Украины объявлен I уровень опасности, "желтый".
Непогода в Украине
В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливня потопы произошли на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости).
Во вторник, 11 августа, несколько районов Днепра накрыла непогода: сильный ветер повалил деревья, а град побил автомобили. Главные улицы Днепра были затоплены, град размером с горошину осыпал Воскресенске, проспект Яворницкого и ближайшие улицы. Также сильный ветер повалил деревья и ветки.
Внезапная непогода наделала беды в Черновицкой области. Сильный ветер сорвал часть кровли школы и сельского совета в Старых Бросковцах. Также были повреждены крыши 30 индивидуальных жилых домов. Из-за урагана без электроснабжения остались 9 населенных пунктов Сторожинецкого района, один из них частично.
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