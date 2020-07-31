Из-за урагана без электроснабжения остались 9 населенных пунктов.

В Черновицкой области ураган сорвал крыши и повалил деревья / storozhynets.info

Внезапная непогода наделала беды в Черновицкой области.

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Сильный ветер сорвал часть кровли со школы и сельского совета в Старых Бросковцы. Здесь также повреждены крыши 30 индивидуальных жилых домов, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Из-за урагана без электроснабжения остались 9 населенных пунктов Сторожинецкого района, один из них частично. Кроме того, непогода повалила четыре дерева.

Спасатели распиливают и убирают поваленные деревья.

Напомним, в пятницу, 31 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.