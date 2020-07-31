В Черновицкой области ураган сорвал крыши и повалил деревья

10:54, 31 июля 2020
49
0

Из-за урагана без электроснабжения остались 9 населенных пунктов.

В Черновицкой области ураган сорвал крыши и повалил деревья / storozhynets.info
В Черновицкой области ураган сорвал крыши и повалил деревья / storozhynets.info

Внезапная непогода наделала беды в Черновицкой области.

Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди, температура до +32° (карта)

Сильный ветер сорвал часть кровли со школы и сельского совета в Старых Бросковцы. Здесь также повреждены крыши 30 индивидуальных жилых домов, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Из-за урагана без электроснабжения остались 9 населенных пунктов Сторожинецкого района, один из них частично. Кроме того, непогода повалила четыре дерева.

Спасатели распиливают и убирают поваленные деревья.

Напомним, в пятницу, 31 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#непогода#Черновицкая область
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
99 %
748 мм
2.8 м/с
61 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять