В Украину идет сильная жара: появился прогноз погоды до конца недели

11:51, 2 июля 2020
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В воскресенье столбики термометров местами поднимутся до +38 градусов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

До конца текущей недели погода в Украине будет очень жаркой. 

Погода на сегодня: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 3-4 июля на западе Украины пройдут дожди, температура днем составит +23...+37 градуса. 

В воскресенье, 5 июля, в западных и местами в центральных областях пройдут дожди, в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +38 градусов. 

Напомним, в четверг, 2 июля, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#жара
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