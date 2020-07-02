В Украину идет сильная жара: появился прогноз погоды до конца недели

В воскресенье столбики термометров местами поднимутся до +38 градусов.

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До конца текущей недели погода в Украине будет очень жаркой.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 3-4 июля на западе Украины пройдут дожди, температура днем составит +23...+37 градуса.

В воскресенье, 5 июля, в западных и местами в центральных областях пройдут дожди, в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +38 градусов.

Напомним, в четверг, 2 июля, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.