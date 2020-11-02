Стало известно, когда в Украине прекратятся дожди: прогноз погоды на неделю (карта)

К концу недели погода в Украине стабилизируется. Осадки прекратятся, а температура воздуха будет колебаться в районе +10°.

На этой неделе в Украине прекратятся дожди / фото ua.depositphotos.com

В Украине еще несколько дней будет дождить, но к концу недели осадки прекратятся. Температура воздуха останется в пределах +8°...+13°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в понедельник, 2 ноября, дожди пройдут в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. На Остальной территории - пасмурно.

Погода в Украине 2 ноября / УНИАН

Во вторник ливни ожидаются и в западных, и в восточных областях. Температура воздуха составит +10°...+13°.

Погода в Украине 3 ноября / УНИАН

В среду дожди уйдут с территории Украины. Практически во всех областях будет солнечная малоооблачная погода. Лишь во Львове и Луцке небо будет затянуто тучами.

Погода в Украине 4 ноября / УНИАН

В четверг дожди вернутся в западніе регионы, а также в Киевскую и Черниговскую области. На юге потеплеет до +15°.

Погода в Украине 5 ноября / УНИАН

В пятницу тучи снова начнут затягивать небо над Украиной, однако дождей біть не должно. Температура воздуха составит +7°...+11°.

Погода в Украине 6 ноября / УНИАН

На выходных погода стабилизируется. Так, в субботу в Украине сохранится пасмурная погода с прояснениями. Небольшой дождь возможен лишь во Львовской области.

Погода 7 ноября / УНИАН

В воскресенье сохранится сухая погода, без осадков. Солнце все чаще станет появляться сквозь тучи. А в некоторых областях ожидается совершенно безоблачная или малооблачная погода.

Погода в Украине 8 ноября / УНИАН

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Народный прогноз

2 ноября. В этот день полагалось заниматься починкой заборов, поскольку считалось, что чем забор лучше и крепче, тем будет урожайнее следующий год. По народным представлениям, в этот день к человеческому жилью начинали приближаться волки. Согласно приметам, если в этот день утром деревья в лесу покрыты обильным инеем - к неурожаю. А если волки воют - к морозам.

3 ноября - День Иллариона. Если на Иллариона снег ляжет на сырую землю и не растает - весной рано зацветут подснежники. Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.

4 ноября - праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Считалось, что с этой поры начинаются заморозки.

5 ноября - Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима.

6 ноября - Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Народное название: день Афанасия.

7 ноября - День Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа - дождиком или снегом. Полагалось вспомнить всех убогих, несчастных и обиженных, пожалеть их. В этот день поминали родственников.

8 ноября - Дмитриев день, с которого начинается поминальная неделя.

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