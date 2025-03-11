На днях ожидаются дожди, а потом кое-где еще и похолодает.

Текущая неделя в Украине будет теплая, но на выходных не исключен неприятный "сюрприз". Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Она отметила, что на этой неделе в Украине начинается изменение характера погоды. Ее будет определять поле пониженного атмосферного давления, атмосферные фронты с запада принесут дожди различной интенсивности: от небольших до умеренных.

Так, в частности в западных областях, а 11-12 марта в Карпатах ожидается значительный дождь, а 12-13 марта будет дождливо на севере и в большинстве центральных областей.

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"Но к нам продолжает распространяться влажный теплый воздух с юга и юго-запада. Поэтому температурный фон в ближайшие дни еще существенных изменений не претерпит. Наоборот будет теплее, даже в ночные часы", - сказала Птуха.

Эксперт пояснила, что сейчас во время прояснений ночи были прохладными и на утро кое-где были даже небольшие "минусы". Но за счет того, что теперь будет больше облачность, ближайшие ночи будут +1°...+6°, а по западным областям - уже +4°...+9°. В то же время 12-13 марта уже практически по всей Украине ночная температура составит +4°...+9°.

"Дневные максимумы вообще остаются высокими: +13°...+19°, на юге страны - до +22°. Побережье морей +12°...+17° - там немного прохладнее за счет того, что акватория моря еще так быстро не прогревается", - отметила синоптик.

Ветер будет преобладать южный и юго-западный, 7-12 метров в секунду. В Карпатах ожидаются порывы в пределах 15-20 метров в секунду.

На уточнение, будет ли речь еще о каком-то похолодании в ближайшее время, Птуха отметила, что "ближайшее такое ощутимое снижение температуры может произойти 15 марта, это аж на выходных".

"На 15 число - это у нас только запад и север. Тогда дневные максимумы там составят +4°...+10°... Это, в принципе, из наиболее обозримой перспективы, о каком похолодании мы можем говорить. Но остальная территория - все равно (температуры там - УНИАН) остаются достаточно высокие: там днем +12°...+18°, центральные области +9°...+15°", - рассказала эксперт.

Аномальная погода в Киеве

Как сообщал Погода УНИАН, за последние несколько дней в Киеве зафиксировали пять температурных рекордов.

В частности, 7 марта воздух в столице прогрелся до +20,2 градусов. Это аж на 3,9 градусов выше, чем было в этот день в 1995 году.

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