Почти во всех регионах будет сухо и небольшой морозец, но ветрено.

В среду, 6 декабря, погода порадует украинцев умеренным морозцем, а в некоторых областях – небольшим снегом. Такой прогноз опубликовала в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.

"На Николая и в День лучших в мире ВСУ в Украине будет хорошая зимняя погода. Морозец ночью умеренный, - 4..-10 градусов, днем небольшой, -1...-3 градуса или около нуля. Теплее, до незначительных 'плюсов', в южной части", - рассказала она.

Диденко отметила, что по всей территории Украины будет преобладать сухая погода, только в Винницкой и Житомирской областях ожидается незначительный снег, а в Одесской области - небольшой дождь.

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Ветер юго-восточного направления, умеренный, порой порывистый.

Прогноз погоды в Киеве

По прогнозу Диденко, в Киеве 6 декабря осадков не ожидается и даже после длительных облачных дней киевлян может порадовать солнышко.

В то же время прогнозируется ветреная погода. Температура ночью -5..-7 градусов, днем 0..-2 градуса.

Какая погода ожидает украинцев

По прогнозу Укргидрометцентра, 5-6 декабря в Украине преимущественно без осадков, температура ночью в западных и северных областях 5-10° мороза, местами до 14° мороза, днем 0-5° мороза, а на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла, в Крыму до 8° тепла.

7 декабря ночью в южной части, днем в большинстве областей небольшой снег, на крайнем юге с дождем; температура в северных областях ночью 4-10° мороза, днем 1-6° мороза, на остальной территории ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге страны до 6° тепла.

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