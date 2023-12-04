7 декабря ночью в южной части, днем в большинстве областей небольшой снег, на крайнем юге с дождем.

5-6 декабря в Украине преимущественно без осадков, температура ночью в западных и северных областях 5-10° мороза, местами до 14° мороза, днем 0-5° мороза, а на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла, в Крыму до 8° тепла.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, 7 декабря ночью в южной части, днем в большинстве областей небольшой снег, на крайнем юге с дождем; температура в северных областях ночью 4-10° мороза, днем 1-6° мороза, на остальной территории ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге страны до 6° тепла. В Украине, кроме западных областей, небольшой снег, в южной части небольшой мокрый снег и дождь, в Крыму умеренный дождь.

Температура ночью и днем 1-7° мороза (ночью 8 декабря в западных областях местами 8-13° мороза), а в южной части ночью и днем от 4° мороза до 2° тепла, в Крыму 2-8° тепла.

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Погода в Украине - детали

В Украине завтра, 5 декабря, будет облачно с прояснениями, без осадков, но морозно – местами температура опустится до -14 градусов. По сообщению Укргидрометцентра, в западных и северных областях на дорогах местами гололедица. ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в северных и большинстве западных областей 5-10° мороза, на северо-западе страны до 14° мороза, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму и на юге Одесской области 3-8° тепла.

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