11 мая в Украине ожидаются заморозки на почве и чрезвычайно высокая пожарная опасность.

На завтра, 11 мая в большинстве областей Украины объявили І уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью 11 мая в Украине, кроме большинства западных и южных областей, на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, 10-13 мая в Украине, кроме большинства районов Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кібальчича, ближайшую неделю порадует украинцы относительно спокойными погодными условиями с комфортными температурами. Однако местами пройдут небольшие дожди, а на востоке и Севере еще ожидаются заморозки.

По его прогнозу, в течение ближайшей недели ситуация с увлажнением и уровнем пожарной опасности ожидается не очень благоприятным. Кратковременные дожди пройдут местами, а их интенсивность будет недостаточной для насыщения верхнего слоя почвы необходимой влагой.

Вас также могут заинтересовать новости: