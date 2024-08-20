Последняя неделя августа будет жаркой.

Последняя неделя лета в Украине будет жаркой. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"Пока, по расчетам, которые есть на сегодня, то последняя неделя лета - также преимущественно будут высокие значения температуры", - говорит синоптик.

По ее данным, кое-где может еще удерживаться жара, преимущественно это касается юга и востока страны.

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"Что касается осадков, то также их там немного", - отметила синоптик.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

До четверга в большинстве областей Украины будет сохраняться сухая погода, а во второй половине недели местами ожидаются дожди с грозами. В начале недели будет достаточно жарко, однако впоследствии температура воздуха несколько снизится.

В течение ближайших трех дней будет преобладать сухая погода. Лишь в западных областях, а 22 августа также в северных, Винницкой и Черкасской областях, возможны кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет юго-восточный, 22 августа на Правобережье он сменится на северо-западный, 3-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +15°...+20°, на побережье морей будет достигать +23°. Днем температура будет подниматься до +28°...+34°, а в южных, центральных, местами северных и восточных областях ожидается сильная жара до +35°...+38°. В среду, 21 августа, в западных, большинстве северных и Винницкой областях температура днем снизится на 5-8 градусов.

23 августа в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью температура составит +13°...+19°, а в западных регионах упадет до +10°...+16°. Днем температура будет достигать +22°...+28°. В других регионах ночью ожидается +18°...+24°, днем воздух будет прогреваться до +29°...+34°, а на юге и юго-востоке страны местами сохранится сильная жара до +35°...+38°.

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