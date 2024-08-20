С четверга в ряде областей Украины станет прохладнее.

До четверга в большинстве областей Украины будет преобладать погода без осадков, а затем кое-где пройдут дожди с грозами. Первая половина недели будет достаточно жаркой, а вот во второй половине ожидается некоторое снижение температуры. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие трое суток преимущественно без осадков. Лишь в западных, а 22 августа и в северных, Винницкой и Черкасской областях днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет юго-восточный, 22 августа на Правобережье с переходом на северо-западный, 3-10 м/с.

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Температура в Украине снизится - прогноз

Температура ночью ожидается в пределах +15°...+20°, на побережье морей - до +23°. Днем будет +28°...+34°, в южных, центральных, местами северных и восточных областях сильная жара +35°...+38°. В среду, 21 августа, в западных, большинстве северных и Винницкой областях прогнозируется снижение дневной температуры на 5-8 градусов.

23 августа в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью уже будет +13°...+19°, на западе вообще похолодает до +10°...+16°. Днем температура будет +22°...+28°. На остальной территории ночью +18°...+24°, днем воздух будет прогреваться до +29°...+34°, а на юге и юго-востоке страны местами еще будет сильная жара +35°...+38°.

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