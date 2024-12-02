Ближайшие несколько дней осадков в Украине не будет, однако ближе к выходным погода изменится.

Первая зимняя неделя в Украине будет с довольно спокойной погодой. Ближайшие несколько дней ожидается практически сухая погода без резких колебаний температуры. Столбики термометров как днем, так и ночью будут показывать небольшой "минус" и небольшой "плюс". Ближе к выходным ожидаются осадки в виде небольших дождей, мокрого снега и снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.

2 декабря по всей Украине будет пасмурно. Местами на юге и в центральной части возможна осадки, но они не будут сильными. Днем температура ожидается от -1° до +4°, местами на западе воздух прогреется до +5°...+6°.

Во вторник, 3 декабря, местами в Украине уже будут солнечные прояснения. Столбики термометров покажут -2°...+3°, в Крыму - до +5°. Без осадков.

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В среду, 4 декабря, погода в Украине будет пасмурной, но сухой. Температура днем ожидается от -2° до +3° и только в Крыму воздух прогреется до +6°.

В четверг, 5 декабря, пасмурная погода в Украине продолжится. Температура ожидается -1°...+3°, в Крыму и на Закарпатье - до +5°. На крайнем севере страны, а также на юго-востоке возможны осадки в виде снега и мокрого снега.

Перед выходными, 6 декабря, в Украине будет -1°...+3°, а на юге температура повысится до +4°...+9°. Во многих областях пройдет небольшой снег и мокрый снег.

В субботу, 7 декабря, дожди, снег и мокрый снег ожидаются уже по всей Украине. Температура при этом чуть повысится, будет 0°...+4°, на юге +6°...+11°.

Завершится неделя пасмурной погодой. 8 декабря существенных осадков уже не ожидается. Воздух прогреется до +2°...+6°, а на юге будет +7°...+12°.

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