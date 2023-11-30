Синоптики предупреждают о сильных осадках, гололедице, тумане и изморози.

В Закарпатской области на два дня подряд объявили штормовое предупреждение. Погода начнет ухудшаться уже сегодня. Об этом сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

"Во второй половине дня 30 ноября и в течение суток 1 декабря по области ожидаются значительный мокрый снег и снег, днем 1 декабря на низменной и предгорной части территории с переходом в дождь", - говорится в предупреждении.

Также синоптики прогнозируют на дорогах гололедицу, местами налипание мокрого снега, гололед, туман, а на высокогорье - изморозь.

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Из-за непогоды на Закарпатье объявлен І уровень опасности, желтый.

Штормовое предупреждение по Украине - прогноз на сегодня

На сегодня, 30 ноября, в большинстве областей Украины также объявлен І уровень опасности. Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают о гололедице на дорогах в западных, северных и большинстве центральных областей, а также на Харьковщине.

Синоптические прогнозы показывают, что сегодня в Украине ожидается облачная погода с периодическими прояснениями.

Осадков не предвидится, за исключением умеренного мокрого снега днем на Закарпатье и Прикарпатье, а также налипания мокрого снега и гололедица.

На дорогах западных, северных, большинства центральных и Харьковской областей ожидается гололедица.

Ветер будет западный и юго-западный и будет достигать скорости 7-12 м/с, но с порывами до 15-20 м/с в Карпатах.

Температура воздуха днем в большинстве областей будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, на юге ожидается повышение температуры до 1-6° тепла, а в Крыму термометры покажут 4-9°.

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