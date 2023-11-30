В Закарпатской области на два дня подряд объявили штормовое предупреждение. Погода начнет ухудшаться уже сегодня. Об этом сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.
"Во второй половине дня 30 ноября и в течение суток 1 декабря по области ожидаются значительный мокрый снег и снег, днем 1 декабря на низменной и предгорной части территории с переходом в дождь", - говорится в предупреждении.
Также синоптики прогнозируют на дорогах гололедицу, местами налипание мокрого снега, гололед, туман, а на высокогорье - изморозь.
Из-за непогоды на Закарпатье объявлен І уровень опасности, желтый.
Штормовое предупреждение по Украине - прогноз на сегодня
На сегодня, 30 ноября, в большинстве областей Украины также объявлен І уровень опасности. Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают о гололедице на дорогах в западных, северных и большинстве центральных областей, а также на Харьковщине.
Синоптические прогнозы показывают, что сегодня в Украине ожидается облачная погода с периодическими прояснениями.
Осадков не предвидится, за исключением умеренного мокрого снега днем на Закарпатье и Прикарпатье, а также налипания мокрого снега и гололедица.
На дорогах западных, северных, большинства центральных и Харьковской областей ожидается гололедица.
Ветер будет западный и юго-западный и будет достигать скорости 7-12 м/с, но с порывами до 15-20 м/с в Карпатах.
Температура воздуха днем в большинстве областей будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, на юге ожидается повышение температуры до 1-6° тепла, а в Крыму термометры покажут 4-9°.