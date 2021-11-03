Большинство деревьев до сих пор стоят с густыми пожелтевшими кронами, а некоторые растения даже плодоносят.

Осень добралась и до самых южных уголков Украины. И если в северных областях уже во всю начался листопад, то на Юге - самый расцвет осеннего пожелтения.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные Ботаническим садом имени Мечникова в Одессе.

"Сейчас прекрасная погода. Природа радует нас", - говорится в подписи к снимкам.

И правда, большинство деревьев до сих пор стоят с густыми пожелтевшими кронами, а некоторые растения даже плодоносят.

"Цвета просто невероятные", - комментируют пользователи.

Напомним, ранее в киевском Ботаническом саду им. Гришко расцвели роскошные хризантемы.

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Автор: Екатерина Лиманская