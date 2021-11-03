Осень добралась и до самых южных уголков Украины. И если в северных областях уже во всю начался листопад, то на Юге - самый расцвет осеннего пожелтения.
Об этом свидетельствуют фото, опубликованные Ботаническим садом имени Мечникова в Одессе.
"Сейчас прекрасная погода. Природа радует нас", - говорится в подписи к снимкам.
И правда, большинство деревьев до сих пор стоят с густыми пожелтевшими кронами, а некоторые растения даже плодоносят.
"Цвета просто невероятные", - комментируют пользователи.
Напомним, ранее в киевском Ботаническом саду им. Гришко расцвели роскошные хризантемы.
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