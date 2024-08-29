Ночью и утром 30 августа ожидается гроза.

В Одессе и Одесской области объявили штормовое предупреждение на 30-31 августа, людей просят ограничить перемещения и поездки.

Об этом сообщила мэрия города со ссылкой на прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. "Штормовое предупреждение: ночью и утром 30 августа ожидается гроза. В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин", - говорится в сообщении.

Людей просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, а также осторожно передвигаться под деревьями - в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

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Погода в Одессе

По данным синоптиков, с 21:00 сегодня, 29 августа, до 21:00 пятницы, 30 августа, в Одессе ожидается кратковременный дождь, ночью и утром гроза. Ветер - северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 20-22°C, днем 27-29°С (в Одесской области - днем 26-31°С).

31 августа ожидается усиление ветра - 9-14 м/с, местами - кратковременный дождь, гроза, 1 сентября - без существенных осадков.

Уже осенью в Украине, по прогнозу Укргидрометцентра, среднемесячная температура будет колебаться в пределах 15-20 градусов, в Карпатах 13-14 градусов. Это на два градуса выше нормы.

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