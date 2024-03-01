Со второй половины марта осадков в Украине больше, но несмотря на это месяц будет теплым.

В начале марта погоду в Украине будет формировать антициклон, поэтому будет сухо и тепло, однако потом погода несколько изменится: ожидается похолодание, а затем - дожди и даже мокрый снег. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

Ориентировочно, после 5 марта температура воздуха в Украине снизится на 3-7 градусов, однако все еще будет превышать климатическую норму. Ночью похолодает до -2...-7°С, но днем благодаря солнечной погоде воздух будет прогреваться до +3...+8°С, на Закарпатье - до +10°С.

"Перестройка синоптических процессов произойдет во второй декаде марта", - прогнозирует Игорь Кибальчич. В это время ожидается обострение атмосферных фронтов, а значит вероятность дождей, местами с мокрым снегом, возрастет. Температурный фон останется высоким, ночи заметно станут теплее благодаря более плотной облачности.

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В третьей декаде марта повторяемость осадков увеличится, особенно в западных, северных и центральных регионах Украины. В целом, по данным синоптика, низкое давление и атмосферные фронты охватят большую часть Южной и Восточной Европы.

Погода в марте - прогноз Укргидрометцентра

Ожидается, что нынешний март в Украине будет на 1-2 градуса теплее нормы. Средняя за месяц температура составит +1...+7 градусов. Количество осадков по всей стране прогнозируется в пределах нормы.

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