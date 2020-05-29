В Киеве сегодня температура до +20°, пройдет дождь

В столице сегодня потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 29 мая в Киеве пройдет дождь, температура днем до +20°.

Читайте также В Укргидрометцентре рассказали, почему зимой в Украине не было снега

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 5,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:54, а зайдет в 20:56.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 мая, в Украине пройдут дожди, местами немного потеплеет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.