В Киеве сегодня температура до +20°, пройдет дождь
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 мая в Киеве пройдет дождь, температура днем до +20°.
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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 5,7 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:54, а зайдет в 20:56.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 мая, в Украине пройдут дожди, местами немного потеплеет.
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