Завтра в Киеве будет тепло и без осадков, температура до +24°

17:00, 21 сентября 2020
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После резкого похолодания в столицу возвращается тепло.

Погода в Киеве 22 сентября / фото УНИАН
Погода в Киеве 22 сентября / фото УНИАН

Во вторник, 22 сентября, в Киеве ожидается теплая погода, воздух прогреется до +24°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Прогноз погоды на завтра: в Украине будет тепло и солнечно (карта)

Согласно прогнозу, завтра в столице весь день будет ясное и безоблачное небо.

Ночью столбики термометров опустятся до отметки +9°, днем поднимутся до +24°. Без осадков.

В первой половине дня будет дуть юго-западный ветер, к вечеру он изменит свое направление на южное. Скорость ветра до 3,2 м/с.

Атмосферное давление слегка пониженное - 750-752 мм ртутного столба.

22 сентября - день праведных Иоакима и Анны. В народном календаре 22 сентября - день осеннего равноденствия. Отныне дни станут короче, а вечера - длиннее. Именно поэтому острее чувствуется приближение зимы. Природные приметы таковы: если в этот день птицы рано и дружно к теплу полетели, то быть холодной и суровой зиме, а если куры начинают рано линять - к теплой зиме.

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Автор: Екатерина Лиманская

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