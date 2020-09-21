Завтра в Киеве будет тепло и без осадков, температура до +24°
После резкого похолодания в столицу возвращается тепло.
Во вторник, 22 сентября, в Киеве ожидается теплая погода, воздух прогреется до +24°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, завтра в столице весь день будет ясное и безоблачное небо.
Ночью столбики термометров опустятся до отметки +9°, днем поднимутся до +24°. Без осадков.
В первой половине дня будет дуть юго-западный ветер, к вечеру он изменит свое направление на южное. Скорость ветра до 3,2 м/с.
Атмосферное давление слегка пониженное - 750-752 мм ртутного столба.
22 сентября - день праведных Иоакима и Анны. В народном календаре 22 сентября - день осеннего равноденствия. Отныне дни станут короче, а вечера - длиннее. Именно поэтому острее чувствуется приближение зимы. Природные приметы таковы: если в этот день птицы рано и дружно к теплу полетели, то быть холодной и суровой зиме, а если куры начинают рано линять - к теплой зиме.
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