В столице и области объявлен І уровень опасности.

На сегодня в Киеве и Киевской области из-за тумана объявили повышенный уровень опасности. По данным синоптиков, погода испортится уже в ближайшее время. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием днем 12 декабря туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Из-за тумана синоптики объявили І уровень опасности, желтый. Сообщается, что на дорогах и улицах могут возникнуть нарушения в движении транспорта.

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Погода в Киеве и области - прогноз на сегодня

По данным синоптиков, сегодня на Киевщине будет облачно. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Утром гололед. На дорогах гололедица. Ветер будет южный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем по области ожидается в пределах от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве ночью и днем столбики термометров будут показывать 0-2° мороза.

Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на 12 декабря

На сегодня, 12 декабря, в большинстве областей Украины объявили и уровень опасности. По данным синоптиков Укргидрометцентра, в северных, восточных и центральных областях ожидается гололед, а на дорогах гололедица.

Синоптики предупреждают о возможных нарушениях в движении транспорта из-за таких погодных условий.

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