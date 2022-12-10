Синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде.

В Киеве и Киевской области до 11 декабря объявили повышенный уровень опасности из-за неблагоприятной погоды.

По данным Укргидрометцентра, ожидается густой туман. Из-за этого возможны нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц.

"Во второй половине дня с удержанием до конца суток 10 декабря, ночью и утром 11 декабря туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Осложнения погоды в Украине

В Украине на выходных ожидается потепление, которое будет сопровождаться активными атмосферными процессами. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, сегодня и завтра погода в Украине будет бурной и неоднородной.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в Украину идет тепло из Африки, однако этот процесс будет сопровождаться осадками и усилением ветра.

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