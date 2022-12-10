На выходных в Украине будет наблюдаться активная атмосферная деятельность.

Сегодня и завтра погода в Украине будет бурной и неоднородной. По словам синоптика Натальи Диденко, на выходных будет наблюдаться активная атмосферная деятельность с осадками и порывистым ветром.

"Дожди, на западе - с мокрым снегом, временами сильные осадки. Ветер будет завевать с юго-востока, будет порывистым, до сильного!"- рассказала она о погоде на выходные.

В то же время, по ее прогнозу, ожидается очень теплая погода.

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В западных, северных и восточных областях потеплеет до +4...+9 градусов, в центральных будет +6...+12 градусов, в южной части +10...+14, в Крыму - до +17 градусов.

По прогнозу Натальи Диденко, в Киеве сегодня ожидается дождливая ветреная погода. Но будет тепло, днем - до +5 градусов. А в воскресенье температура может подскочить до + 10 градусов!

"Погода обещает быть крайне пестрой, интересной, неоднородной. Уже с середины следующей недели потепление сменится морозным похолоданием", - отметила синоптик.

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