Сегодня в Киеве - облачно с прояснениями, температура до +8°

08:30, 9 ноября 2020
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В столице сегодня без осадков.

Сегодня в столице - пасмурно, но иногда покажется солнце / фото УНИАН
Сегодня в столице - пасмурно, но иногда покажется солнце / фото УНИАН

В понедельник, 9 ноября, в Киеве будет облачно с прояснениями. Столбики термометров не поднимутся выше +8°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Сегодня украинцев ожидает пасмурная погода, температура на юге поднимется до +14° (карта)

Согласно прогнозу, ночью температура составит +2°, а днем воздух прогреется максимум до +8°.

Ветер северо-западного направления со скоростью до 1,4 м/с. Без осадков.

Атмосферное давление - 755 мм рт. ст.

Народный прогноз

9 ноября — Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея. С этого дня, считали, что начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам. Сядет осень на бугор, обнимет колени — упадет в ее подол последний лист осенний. От серебряной осени до зимы рукой подать.

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Автор: Елена Пилипчак

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Теги: погодасиноптикпрогноз погодыпогода в Киеве
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