Сегодня в Киеве - облачно с прояснениями, температура до +8°
В столице сегодня без осадков.
В понедельник, 9 ноября, в Киеве будет облачно с прояснениями. Столбики термометров не поднимутся выше +8°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Сегодня украинцев ожидает пасмурная погода, температура на юге поднимется до +14° (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит +2°, а днем воздух прогреется максимум до +8°.
Ветер северо-западного направления со скоростью до 1,4 м/с. Без осадков.
Атмосферное давление - 755 мм рт. ст.
Народный прогноз
9 ноября — Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея. С этого дня, считали, что начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам. Сядет осень на бугор, обнимет колени — упадет в ее подол последний лист осенний. От серебряной осени до зимы рукой подать.
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+9°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+9 °
Мин./макс. температура:+11° / +23°
Влажность:86 %
Давление:762 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:46
Закат17:00
Видимость:8 км
Фаза луны:
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