В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +15
В столице завтра похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 мая, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +15°.
Грозы, град и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Погода в Киеве на западе. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +9°. Ветер западный и северо-западный, до 5,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:25, а зайдет в 20:24.
Как сообщал УНИАН, 6 мая в Украине пройдут дожди, температура до +21°.
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Погода в Украине
- Винница+16°... +6°
- Днепр+22°... +12°
- Донецк+22°... +9°
- Житомир+15°... +7°
- Запорожье+22°... +12°
- Ивано-Франковск+17°... +5°
- Киев+19°... +9°
- Кропивницкий+20°... +9°
- Луганск+24°... +10°
- Луцк+17°... +4°
- Львов+16°... +1°
- Николаев+19°... +11°
- Одесса+21°... +10°
- Полтава+20°... +12°
- Ровно+17°... +4°
- Симферополь+15°... +9°
- Сумы+20°... +12°
- Тернополь+17°... +4°
- Харьков+21°... +11°
- Херсон+19°... +11°
- Хмельницкий+14°... +5°
- Черкассы+18°... +8°
- Чернигов+20°... +10°
- Черновцы+18°... +6°
Виргиния, США
+13°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+13 °
Влажность:66 %
Давление:752 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков:55 %
Восход:06:06
Закат20:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
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