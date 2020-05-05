В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +15

17:00, 5 мая 2020
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В столице завтра похолодает.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото: УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / Фото: УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 мая, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +15°.

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Погода в Киеве на западе. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +9°. Ветер западный и северо-западный, до 5,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:25, а зайдет в 20:24.

Как сообщал УНИАН, 6 мая в Украине пройдут дожди, температура до +21°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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