Повышенный уровень опасности объявлен и по Киевской области.

В Киеве утром 6 декабря объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час, с удержанием до конца суток 6 декабря гололед, на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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"Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта", - отмечают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве - прогноз на 6 декабря

На День святого Николая на Киевщине будет облачно. Ожидается небольшой мокрый снег. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с, а столбики термометров покажут 0°...-2°.

Погода 6 декабря - прогноз по Украине

В пятницу в Украине ожидается облачная погода. В ночное время на Левобережье, а днем по всей территории страны, за исключением большинства западных регионов, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

В Закарпатской области, на востоке, в большинстве центральных и северных областей местами будет наблюдаться гололед, а на дорогах - гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточного направления, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3° до +2° (в южных регионах днем ожидается +2...+7°).

В Карпатах прогнозируется небольшой снег, ночная температура опустится до -4...-9°, а днем составит -5...0°.

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