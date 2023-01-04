Осадки ожидаются в течение всего дня.

В четверг, 5 января, погода в Киеве заметно ухудшится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В ночь на четверг температура в столице опустится до +1°, а днем воздух прогреется до +7°. Однако поднимется сильный ветер, который добавит ощущение холода. Постоянная скорость его будет 4,8 - 5,8 м/с.

В течение дня в Киеве ожидается пасмурная погода. Будет лить дождь. Ослабление осадков ожидается ближе к ночи. Атмосферное давление сильно пониженное, 735-740 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +7°, ливень.

В Луцке - пасмурно, слпошная облачность, ночью +5°, днем +8°, ливень.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода , ночью +4°, днем +7°, сильный дождь.

В Тернополе 5 января ночью будет +4°, днем +7°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +7°, ливень.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +9°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +10°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +1°...+7°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +2° днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +6°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+4°, мокрый снег.

В Одессе 5 января - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +9°.

В Херсоне в четверг ночью 0°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +8°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°..+3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +3°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -3°...+6°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой снег с дождем, температура ночью -1°, днем +5°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +4°, дождь.

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