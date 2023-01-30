Температура в столице 31 января не поднимется выше "нуля".

Последний день января в Киеве будет пасмурным и холодным. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице будет -1°...-2°, а днем столбики термомтеров будут около "нуля". Ночью и утром в Киеве будет снежить. Также осадки ожидаются ближе к ночи 31 января.

Пасмурную погоду дополнит ветер, скорость которого будет от 1,4 до 2 м/с. Атмосферное давление пониженное, 739-741 миллиметр ртутного столба.

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Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем 0°, мокрый снег.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Тернополе 31 января ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Хмельницком завтра будет небольшаая облачность, ночью -1°, днем 0°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -1°...+1°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Житомире во вторник будет ночью -1° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -5°...-1°, снег.

В Одессе 31 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем 0°, мокрый снег.

В Херсоне во вторник ночью будет -3°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -1°, снег.

В Запорожье температура ночью -4°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -5°..-2°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем 0°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем 0°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, -2°...+3°, снег с дождем.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +2°.

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