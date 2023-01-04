Температура в столице в прошлом году была на 0,7° выше нормы.

2022 год стал в Киеве седьмым самым теплым годом за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Как сообщается, среднегодовая температура составляла + 9,7°, что на 0,7 градуса выше климатической нормы.

По данным специалистов, особенно отличился февраль, который имел наибольшее положительное отклонение от среднемноголетних показателей - 4,1°С. Среди трех месяцев с отрицательным отклонением на первом месте оказался сентябрь (-2,2°С).

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Холоднее всего в прошлом году было 13 января (-14,9°), жарче всего - 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°.

"В целом в 2022 году в Киеве было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне - по четыре", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за 2022 год в Киеве выпало осадков 91% от климатической нормы. Однако во времени осадки распределились очень неравномерно - в ноябре выпало две месячные нормы, а в мае и июне их количество не превысило 57% от средних многолетних показателей.

В Киеве с начала 2023 года установлено уже несколько температурных рекордов. Так, 1 января впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха в столице составила +10,3°.

2 января среднесуточная температура воздуха в Киеве составила +9,4°. По данным синоптиков, это соответствует погоде середины апреля.

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