Максимально столбики термометров в столице покажут лишь +4°.

В среду, 4 января, в Киеве ожидается похолодание. Температура снизится на 6 градусов, по сравнению со вторником. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в ночь на среду температура в столице будет в пределах +2°...+4°, днем столбики термометров покажут +4°. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождик.

Ветер будет нестабильным и будет менять свое направление. Его скорость составит 1,7 - 4,3 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, 750-753 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +5°.

В Луцке - пасмурно, слпошная облачность, ночью +1°, днем +5°.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода , ночью +1°, днем +4°.

В Тернополе 4 января ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.

В Виннице завтра будет -1°...+4°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью +1° днем +4°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+5°.

В Одессе 4 января - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.

В Херсоне в среду ночью +1°, днем +7°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -2°..+3°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +5°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +1°...+6°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +5°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +5°.

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