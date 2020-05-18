В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +18°

17:00, 18 мая 2020
22
0

В столице завтра немного потеплеет.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 мая, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +18°.

Погода на неделю: в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди (карта)

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 3,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:05, а зайдет в 20:43.

Как сообщал УНИАН, 19 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#дождь
Читайте также
Астролог назвал знаки Зодиака, от которых отвернется удача во второй половине мая Астролог назвал знаки Зодиака, от которых отвернется удача во второй половине мая
В России впервые официально озвучили страшный диагноз Анастасии Заворотнюк В России впервые официально озвучили страшный диагноз Анастасии Заворотнюк
Их всего три: астрологи назвали знаки Зодиака, которые притягивают деньги и счастье Их всего три: астрологи назвали знаки Зодиака, которые притягивают деньги и счастье
Уроки онлайн для 11-го класса на 18 мая: прямая трансляция Уроки онлайн для 11-го класса на 18 мая: прямая трансляция
Астролог назвал знаки Зодиака, которых в июне ждут проблемы со здоровьем Астролог назвал знаки Зодиака, которых в июне ждут проблемы со здоровьем
Малосольные огурцы - как приготовить хрустящие малосольные огурцы Малосольные огурцы - как приготовить хрустящие малосольные огурцы
Четыре знака Зодиака ждет сказочный успех во второй половине мая - астролог Четыре знака Зодиака ждет сказочный успех во второй половине мая - астролог
Погода в Украине
Виргиния, США
+15°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
73 %
756 мм
4.4 м/с
52 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять