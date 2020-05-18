В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +18°
В столице завтра немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 мая, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +18°.
Погода на неделю: в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 3,8 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:05, а зайдет в 20:43.
Как сообщал УНИАН, 19 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.
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- Днепр+20°... +7°
- Донецк+20°... +6°
- Житомир+19°... +8°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+21°... +7°
- Киев+18°... +7°
- Кропивницкий+22°... +7°
- Луганск+19°... +7°
- Луцк+18°... +9°
- Львов+18°... +9°
- Николаев+23°... +10°
- Одесса+23°... +12°
- Полтава+19°... +7°
- Ровно+17°... +8°
- Симферополь+21°... +10°
- Сумы+17°... +5°
- Тернополь+19°... +7°
- Харьков+19°... +5°
- Херсон+22°... +9°
- Хмельницкий+18°... +8°
- Черкассы+20°... +9°
- Чернигов+17°... +5°
- Черновцы+23°... +9°
Виргиния, США
+15°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+15 °
Влажность:73 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:52 %
Восход:05:53
Закат20:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
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