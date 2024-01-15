Температура в столице не поднимется выше -1°.

Во вторник, 16 января, киевлян ждет пасмурная погода с небольшим морозом. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут -3°, днем температура максимально поднимется до -1°, а вечером в столице похолодает до -5°. Ожидается пасмурная погода со сплошной облачностью, но без существенных осадков.

Ощущение холода добавит западный ветер, скорость которого ожидается на уровне 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, но в течение дня повысится с 733 до 741 миллиметра ртутного столба.

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Погода 16 января - прогноз по городам Украины

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -5°, днем -2°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -11°, днем -1°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -9°, днем -3°.

В Тернополе 16 января ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -6°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +2°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -6°...0°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -5° днем -2°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -8°...-2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем 0°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -6°...0°, снег.

В Одессе 16 января - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +3°, небольшой дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве завтра автра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +3°, дождь.

В Запорожье температура ночью -4°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -6°, а днем -1°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +1°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем +2°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, -2°...+7°, дождь.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +1°, днем +5°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +1°, днем +5°.

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