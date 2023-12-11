В понедельник, 11 декабря, в Киеве ожидается оттепель. Температура поднимется чуть выше "нуля", однако все равно будет пасмурно и влажно. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Утром в столице будет небольшой мороз, -1°. Днем температура поднимется до +1°, а вечером столбики термометров будут около "нуля". Весь день в Киеве будет пасмурно, без существенных осадков.
Южный ветер будет дуть со скоростью до 2,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 744-746 миллиметров ртутного столба.
Погода 11 декабря - прогноз по Украине на сегодня
Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +3°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°, небольшой снег.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°, снег.
В Тернополе 11 декабря ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком сегодня в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -37°, днем 0°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +2°, днем +3°, дождь.
В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°.
В Виннице сегодня будет -3°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью -2° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...0°, снег.
В Одессе 11 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +6°, небольшой дождь.
В Херсоне в понедельник ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +6°.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -2°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем -1°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +1°,пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +2°...+7°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем 0°, снег.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем -1°, снег.