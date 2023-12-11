Сегодня температура в Киеве поднимется до +1°.

В понедельник, 11 декабря, в Киеве ожидается оттепель. Температура поднимется чуть выше "нуля", однако все равно будет пасмурно и влажно. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром в столице будет небольшой мороз, -1°. Днем температура поднимется до +1°, а вечером столбики термометров будут около "нуля". Весь день в Киеве будет пасмурно, без существенных осадков.

Южный ветер будет дуть со скоростью до 2,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 744-746 миллиметров ртутного столба.

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Погода 11 декабря - прогноз по Украине на сегодня

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +3°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°, небольшой снег.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°, снег.

В Тернополе 11 декабря ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -37°, днем 0°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +2°, днем +3°, дождь.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°.

В Виннице сегодня будет -3°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -2° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...0°, снег.

В Одессе 11 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +6°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -2°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +1°,пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +2°...+7°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем 0°, снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем -1°, снег.

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