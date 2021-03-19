В Карпатах продолжается снегопад, температура упала до -12° (фото)
Спасатели предупреждают об опасности схода лавин.
Сегодня, 19 марта, в Карпатах сохраняется снеголавинная опасность.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
В субботу половину Украины зальют дожди, а в воскресенье выглянет солнце (карта)
В среднегорье Львовской, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.
Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров. Ветер северо-западной 5-6 м/с. Падает мелкий снег. Температура воздуха снизилась до -12°.
Прогноз погоды в Украине на 19 марта: данные погоды УНИАН
Сегодня, 19 марта, в Украине ожидается в основном, облачная погода. Местами пройдут дожди, в Черновцах и на Львовщине возможен мокрый снег. Температура продержится на уровне +2°...+6°.
В Киеве - облачно, температура воздуха ночью -2°, днем +4°.
Во Львове в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможен снег, ночью -5°, днем +3°.
В Одессе 19 марта - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°, возможен ливень.
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