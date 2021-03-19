В Карпатах продолжается снегопад, температура упала до -12° (фото)

Спасатели предупреждают об опасности схода лавин.

В горах - метель / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 19 марта, в Карпатах сохраняется снеголавинная опасность.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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В среднегорье Львовской, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров. Ветер северо-западной 5-6 м/с. Падает мелкий снег. Температура воздуха снизилась до -12°.

Прогноз погоды в Украине на 19 марта: данные погоды УНИАН

Сегодня, 19 марта, в Украине ожидается в основном, облачная погода. Местами пройдут дожди, в Черновцах и на Львовщине возможен мокрый снег. Температура продержится на уровне +2°...+6°.

В Киеве - облачно, температура воздуха ночью -2°, днем +4°.

Во Львове в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможен снег, ночью -5°, днем +3°.

В Одессе 19 марта - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°, возможен ливень.