Завтра в Украине будет облачно, в двух областях пойдет снег (карта)
Температура днем не поднимется выше +6°.
Завтра, 19 марта, в Украине ожидается, в основном, облачная погода. Местами пройдут дожди, в Черновцах и на Львовщине возможен мокрый снег. Температура продержится на уровне +2°...+6°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Завтра в Украину придет тихая, почти безветренная погода - синоптик
- В Киеве - облачно, температура воздуха ночью -2°, днем +4°.
- В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -2°, днем +4°.
- Во Львове в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможен снег, ночью -5°, днем +3°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +4°.
- В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +2°.
- В Тернополе 19 марта ночью будет -5°, днем +3°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра ожидается облачная погода, ночью -5°, днем +2°.
- В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +4°.
- В Черновцах в пятницу - снег, ночью -5°, днем +4°.
- В Виннице завтра облачно, -2°...+3°.
- В Житомире в пятницу - дождь, температура ночью -2°, днем +3°.
- В Черкассах - дождь, ночью -1°, днем +4°.
- В Кропивницком - ливень, температура ночью -1°, днем +5°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+4°.
- В Одессе 19 марта - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°, возможен ливень.
- В Херсоне в пятницу ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями, ливень.
- В Николаеве завтра будет дождь, ночью 0°, днем +6°.
- В Запорожье - облачно, температура ночью -1°, днем +7°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+4°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.
- В Симферополе в пятницу облачно с прояснениями, 0°...+5°.
- В Краматорске - пасмурно, температура ночью -2°, днем +5°.
- В Северодонецке - облачно, температура ночью -1°, днем +4°.
Народные приметы 19 марта
19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -2°
- Днепр+7°... 0°
- Донецк+8°... 0°
- Житомир+4°... -3°
- Запорожье+9°... +1°
- Ивано-Франковск+4°... -5°
- Киев+5°... 0°
- Кропивницкий+5°... -2°
- Луганск+7°... 0°
- Луцк+4°... -3°
- Львов+3°... -5°
- Николаев+8°... 0°
- Одесса+7°... +1°
- Полтава+3°... -3°
- Ровно+2°... -6°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы+3°... -4°
- Тернополь+2°... -5°
- Харьков+3°... -3°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницкий+2°... -4°
- Черкассы+4°... 0°
- Чернигов+6°... -1°
- Черновцы+3°... -3°
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+7 °
Мин./макс. температура:+3° / +13°
Влажность:89 %
Давление:750 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:76 %
Восход:07:16
Закат19:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
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