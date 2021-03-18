Завтра в Украине будет облачно, в двух областях пойдет снег (карта)

16:30, 18 марта 2021
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Температура днем не поднимется выше +6°.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Украине местами пройдут дожди / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 19 марта, в Украине ожидается, в основном, облачная погода. Местами пройдут дожди, в Черновцах и на Львовщине возможен мокрый снег. Температура продержится на уровне +2°...+6°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Завтра в Украину придет тихая, почти безветренная погода - синоптик

  • В Киеве - облачно, температура воздуха ночью -2°, днем +4°.
  • В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -2°, днем +4°.
  • Во Львове в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможен снег, ночью -5°, днем +3°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +4°.
  • В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +2°.
  • В Тернополе 19 марта ночью будет -5°, днем +3°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра ожидается облачная погода, ночью -5°, днем +2°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +4°.
  • В Черновцах в пятницу - снег, ночью -5°, днем +4°.
  • В Виннице завтра облачно, -2°...+3°.
  • В Житомире в пятницу - дождь, температура ночью -2°, днем +3°.
  • В Черкассах - дождь, ночью -1°, днем +4°.
  • В Кропивницком - ливень, температура ночью -1°, днем +5°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+4°.
  • В Одессе 19 марта - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°, возможен ливень.
  • В Херсоне в пятницу ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями, ливень.
  • В Николаеве завтра будет дождь, ночью 0°, днем +6°.
  • В Запорожье - облачно, температура ночью -1°, днем +7°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+4°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.
  • В Симферополе в пятницу облачно с прояснениями, 0°...+5°.
  • В Краматорске - пасмурно, температура ночью -2°, днем +5°. 
  • В Северодонецке - облачно, температура ночью -1°, днем +4°.
Прогноз погоды в Украине на завтра, 19 марта / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на завтра, 19 марта / фото УНИАН

Народные приметы 19 марта

19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.

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Автор: Елена Пилипчак

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