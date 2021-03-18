Завтра в Украине будет облачно, в двух областях пойдет снег (карта)

Температура днем не поднимется выше +6°.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 19 марта, в Украине ожидается, в основном, облачная погода. Местами пройдут дожди, в Черновцах и на Львовщине возможен мокрый снег. Температура продержится на уровне +2°...+6°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве - облачно, температура воздуха ночью -2°, днем +4°.

В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -2°, днем +4°.

Во Львове в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможен снег, ночью -5°, днем +3°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +4°.

В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +2°.

В Тернополе 19 марта ночью будет -5°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра ожидается облачная погода, ночью -5°, днем +2°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +4°.

В Черновцах в пятницу - снег, ночью -5°, днем +4°.

В Виннице завтра облачно, -2°...+3°.

В Житомире в пятницу - дождь, температура ночью -2°, днем +3°.

В Черкассах - дождь, ночью -1°, днем +4°.

В Кропивницком - ливень, температура ночью -1°, днем +5°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+4°.

В Одессе 19 марта - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°, возможен ливень.

В Херсоне в пятницу ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями, ливень.

В Николаеве завтра будет дождь, ночью 0°, днем +6°.

В Запорожье - облачно, температура ночью -1°, днем +7°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+4°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.

В Симферополе в пятницу облачно с прояснениями, 0°...+5°.

В Краматорске - пасмурно, температура ночью -2°, днем +5°.

В Северодонецке - облачно, температура ночью -1°, днем +4°.

Прогноз погоды в Украине на завтра, 19 марта / фото УНИАН

Народные приметы 19 марта

19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.

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