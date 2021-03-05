Туман и снег: в Карпаты вернулась зима, температура упала до -7° (фото)

В горах из-за непогоды наблюдается очень низкая видимость.

Из-за снега и густого тумана видимости почти нет / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 5 марта, в Карпатах начался снегопад.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, снег, температура воздуха -7°, ветер западный, 16 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели сообщают, что видимость в горах упала до 20 м.

Снежные лавины в горах

Сегодня, 5 марта, в Украине сохраняется снеголавинная опасность.