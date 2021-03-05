Туман и снег: в Карпаты вернулась зима, температура упала до -7° (фото)

10:42, 5 марта 2021
34
Прослушать
Остановить

В горах из-за непогоды наблюдается очень низкая видимость.

Из-за снега и густого тумана видимости почти нет / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
Из-за снега и густого тумана видимости почти нет / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 5 марта, в Карпатах начался снегопад.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

Украину накроют дожди и снег, резко похолодает до +1°: прогноз погоды на завтра (карта)

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, снег, температура воздуха -7°, ветер западный, 16 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели сообщают, что видимость в горах упала до 20 м.

Снежные лавины в горах

Сегодня, 5 марта, в Украине сохраняется снеголавинная опасность.

"В связи со снегопадами и метелью на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень", - говорится в сообщении ГСЧС.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: снегКарпатыснегопадгорыпоход в горы
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
46 %
755 мм
7.5 м/с
3 %
Лента новостей
Мы используем cookies
Соглашаюсь