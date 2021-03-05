Туман и снег: в Карпаты вернулась зима, температура упала до -7° (фото)
В горах из-за непогоды наблюдается очень низкая видимость.
Сегодня, 5 марта, в Карпатах начался снегопад.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, снег, температура воздуха -7°, ветер западный, 16 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели сообщают, что видимость в горах упала до 20 м.
Снежные лавины в горах
Сегодня, 5 марта, в Украине сохраняется снеголавинная опасность.
"В связи со снегопадами и метелью на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень", - говорится в сообщении ГСЧС.
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