Лавины и паводки в Украине: спасатели предупредили о возможной опасности
В стране ожидается значительная снеголавинная опасность.
Сегодня, 5 марта, в Украине сохраняется снеголавинная опасность и продолжится повышение уровней воды в нескольких реках.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылками на данные Укргидрометцентра.
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"В связи со снегопадами и метелью на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень", - говорится в сообщении.
Также сегодня продолжится повышение уровней воды на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1-0,7 м с выходом воды и последующим затоплением пойм во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской областях.
Возможно достижение отметок подтопления хозяйственных сооружений и затопление сельхозугодий в приречных населенных пунктах Старовыжевского, Ратновского, Маневицкого районов Волынской области, Рокитновского района Ровенской области, Емильчинского района Житомирской области и городке Червоноград.
На реке Рата возле села Междуречье (приток Западного Буга во Львовской обл.) возможно превышение отметок частичного затопления отдельных хозяйственных объектов, домов в Селец, Междуречье (уровень опасности - оранжевый).
На реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м, без негативных последствий. На реке Стрвяж возле села Луки (Львовская обл.) дальнейшее затопление поймы (уровень опасности - желтый).
5-6 марта на реке Вишня возле села Твиржа (бассейн Сяна) ожидается дальнейший постепенный подъем уровня воды на 0,1-0,3 м, дальнейшее затопление поймы, сельхозугодий (уровень опасности - желтый).
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