В городе объявили І уровень опасности из-за непогоды.

В Харькове сегодня, 15 февраля, будет бушевать зимняя непогода. Из-за этого по городу и области объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях, сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"15 февраля по городу и области ожидается: ночью и утром значительный снег; в течение суток порывы ветра 15 - 20 м/с, метель, на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

Они обратились к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах.

Видео дня

На Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове 15 февраля

15 февраля на Харьковщине будет облачно. Утром пройдет значительный снег, мокрый снег, будет наблюдаться слабое налипание мокрого снега. Днем также будет снежить, а на дорогах образуется гололедица. Скорость ветра 7 - 12 м/с, порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза.

В Харькове погодные условия будут подобными: утром будет идти сильный снег, мокрый снег, возможно слабое налипание мокрого снега. Днем продолжится снегопад, ожидается метель. На дорогах гололедица. Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западный, скорость 7 - 12 м/с, с порывами до 20 м/с. Температура в течение суток составит от 0 до 2 градусов мороза.

16 февраля на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер западный, 5 - 10 м/с. Температура ночью опустится до 8 - 13 градусов мороза, днем составит 4 - 9 градусов мороза.

Вас также могут заинтересовать новости: