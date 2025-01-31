По области также объявили повышенный уровень опасности.

В Харькове на сегодня, 31 января, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Харьковской области.

"Днем 31 января по области и городу будет сохраняться туман, видимость 200 - 500 метров", - говорится в предупреждении.

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Синоптики просят водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными. Из-за тумана на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

31 января на Харьковщине будет облачно, но без существенных осадков. Из-за тумана видимость снизится до 200-500 метров. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха днем по области поднимется до 5-10° тепла.

В Харькове также будет облачно и без существенных осадков, днем туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Столбики термометров покажут 7-9° тепла.

1 февраля погода будет оставаться облачной. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем осадки усилятся до умеренного дождя. Ветер усилится до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 3-8° тепла.

2 февраля сохранится облачная погода. В некоторых районах возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, днем - в пределах 0-5° тепла.

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