В городе ввели І уровень опасности.

В Харькове на сегодня, 14 марта, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Харьковской области.

"14 марта по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 - 20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Видео дня

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

По данным синоптиков, в Харькове 13 марта был зафиксирован новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня - воздух прогрелся до +18,4°С. Предыдущий рекорд был в 2002 году и он составлял +15,8°С.

Сегодня же, 14 марта, на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура днем поднимется до 16-21°. В Харькове прогноз аналогичный: без существенных осадков, ветер такой же силы, а температура днем 18-20°.

15 марта погода существенно не изменится, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, однако днем местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 15-20°.

16 марта ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем осадки станут более интенсивными. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°.

Вас также могут заинтересовать новости: