В Харькове объявили штормовое предупреждение (инфографика)

По области также объявлен І уровень опасности.

В Харькове на сегодня, 12 марта, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Харьковской области.

"Утром и днем 12 марта по городу и области ожидаются порывы ветра 15 - 20 м/с", - говорится в сообщении.

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Из-за непогоды на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

12 марта на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, ночью возможен слабый туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, а утром и днем его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днем до 15-20°.

13 марта ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 15-20°.

14 марта будет переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 17-22°.

15 марта сохранится переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20°.

16 марта будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура в течение суток в пределах 7-12° тепла.

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