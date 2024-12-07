Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь на выходных, но температура повысится. Особенно тепло будет на юге.

На выходных в большинстве областей Украины пройдет мокрый снег и дожди. Ожидается гололед, а на дорогах местами образуется гололедица. Температура по стране будет контрастной. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Украине, кроме юго-востока, ожидается мокрый снег и дождь. В северных, центральных и Харьковской областях местами гололед, а на дорогах - гололедица. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, а в южной части воздух прогреется до +4°...+11°.

В последующие двое суток временами будут осадки преимущественно в виде дождя, лишь в воскресенье на большей части территории Левобережья, а в понедельник в восточных областях без осадков. Температура ночью и днем 0°...+5°. На юге страны днем +6°...+11°, а в Крыму - до +16°.

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Ветер на выходных будет восточный и юго-восточный, а его скорость составит 5-12 м/с.

В ближайшие дни жителей Киева ожидает влажная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики отметили, что в течение пяти суток на территории Киевщины прогнозируются периодические осадки смешанной фазы, в частности мокрый снег и дождь.

Температура воздуха, по прогнозам, будет оставаться в пределах от -1 до +3 °C как в дневное, так и в ночное время. На дорогах образуется гололедица, что может привести к повышенному риску аварий.

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