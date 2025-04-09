До конца недели каждый день будут осадки.

С середины недели, 10 апреля, погода в Украине ухудшится с новой силой. Ожидаются дожди, снег и мокрый снег, а также усилится ветер. Лишь в конце недели ветер утихнет и местами уже потеплеет до +7°...+12°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 10 апреля

Ночью на западе, а днем в большинстве областей Украины пройдут умеренные осадки. На востоке и юге это будет преимущественно дождь, а в западных и северных областях - снег, мокрый снег и дождь. На западе страны местами будет налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. В Карпатах значительный снег. Ветер 7 - 12 м/с, днем в юго-западной половине страны местами порывы 15 - 20 м/с. Ночью холодно, -3...+2 °С. Днем на Левобережье +4...+9 °С, на остальной территории -1...+4 °С. В Карпатах в течение суток -2...-7 °С.

Погода 11 апреля

В пятницу, говорит синоптик, сохранится холодная и неустойчивая погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя в большинстве областей Украины. На дорогах Правобережья местами гололедица, налипание мокрого снега. Ветер 7 - 12 м/с, в юго-западных областях местами порывы 15 - 20 м/с. Ночью будет -3...+2 °С, днем +1...+7 °С. В Карпатах ночью похолодает до -5...-10 °С, днем -1...-6 °С.

Видео дня

Погода 12 апреля

В субботу на большей части территории Украины под влиянием очередных атмосферных фронтов ожидаются дожди с мокрым снегом. Ветер останется 7 - 12 м/с. Температура ночью -3...+2 °С, днем по всей стране +1...+7 °С.

Погода 13 апреля

В конце недели местами в Украине пройдет небольшой мокрый снег и дождь. В западных и юго-западных областях без существенных осадков. Ветер успокоится до 5 - 10 м/с. Температура ночью 0...-5 °С, днем +2...+7 °С, а на Прикарпатье и местами в южной части потеплеет до +7...+12 °С.

В Украину идет новый циклон - что известно

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что с 10 апреля в Украину придет новый циклон. Он принесет очередную порцию осадков и усиление ветра. Погода будет некотмфортной, акцентирует эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: